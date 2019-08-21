Сайдик назвал "самым действенным" перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля, стало "самым действенным" за все время конфликта. С таким заявлением выступил в среду спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины в Минске.

"Перемирие приносит свои плоды, - сказал он. - По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным".

По его словам, спустя 30 дней с начала вступления перемирия в силу, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже по сравнению с показателями до этого.

Сайдик привел также данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о том, что с начала нынешнего перемирия в зоне конфликта не было ни одной жертвы среди гражданского населения. "К сожалению, один человек был ранен, - заметил спецпредставитель. - Но это все равно явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии".

В заключение Мартин Сайдик настоятельно призвал стороны конфликта и далее полностью соблюдать взятые на себя обязательств, особенно ввиду предстоящего начала нового учебного года.

В свою очередь глава МИД ДНР Наталья Никонорова проинформировала, что участники встречи "сошлись в понимании, что действующее перемирие необходимо усилить, а для этого, безусловно, необходимо строгое выполнение дополнительных мер контроля за режимом прекращения огня, закрепленных в заявлении контактной группы".

Она отметила, что украинская сторона так и не предоставила результаты проведенных разбирательств по фактам обстрела территорий республик и их последствий. "Мы рассчитываем на активную позицию ОБСЕ в этом вопросе", - подчеркнула полпред ДНР.

Украинская сторона также в целом позитивно оценила ситуацию с соблюдением перемирия в Донбассе.

"Режим тишины, объявленный 21 июля 2019, имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь, - заявила пресс-секретарь полпреда Украины в Контактной группе Дарья Олифер. "Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года", - также добавила она.

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов сообщил, что на сегодняшней встрече в Минске и представители Киева, и представители Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, несмотря на то, что за прошедший месяц был зафиксирован ряд нарушений, в том числе обстрелы жилых домов и школ со стороны киевских формирований.