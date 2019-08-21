CNN: Вашингтон возложил на Иран ответственность за сбитый в Йемене американский дрон

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Администрация США возлагает ответственность на Иран за сбитый в Йемене ракетой класса "земля-воздух" американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 и официально заявит об этом Тегерану. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на должностное лицо Соединенных Штатов.

Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США заявило в связи с этим о провокационных действиях Тегерана. "Мы расследуем сообщения о нападении поддерживаемых Ираном сил хуситов на беспилотную летательную систему США, действовавшую в разрешенном [для полетов] воздушном пространстве над Йеменом. Мы ясно даем понять, что провокационные действия Ирана и его поддержка таких мятежников и марионеток, как хуситы, представляет собой серьезную угрозу для региона и наших партнеров", - говорится в опубликованном заявлении официального представителя СЕНТКОМ подполковника Эрла Брауна. Текст заявления имеется в распоряжении ТАСС.

Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) ранее заявили, что их средства противовоздушной обороны уничтожили американский дрон MQ-9 над провинцией Дамар. В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

ВВС США имеют в своем распоряжении около 200 MQ-9 стоимостью примерно $17 млн каждый.