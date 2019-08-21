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Джонсон считает, что доводы в пользу присоединения РФ к G7 только предстоит найти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Dominic Lipinski/Pool via AP
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Dominic Lipinski/Pool via AP

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Доводы в пользу того, чтобы Россия вновь присоединилась к "большой семерке", восстановив формат G8, еще только предстоит найти. Об этом заявил в среду на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине глава британского правительства Борис Джонсон, перечисливший причины, по которым, по его мнению, поднимать этот вопрос пока рано.

"Что касается вопроса о реинтеграции России в состав G7, хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти, - сказал Джонсон. - Полагаю, что это еще один вопрос, по которому позиции Великобритании и Германии совпадают", - сказал Джонсон.

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ВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
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