Глава МИД ФРГ назвал невообразимыми заявления о вмешательстве во внутренние дела России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Берлин не пытается вмешиваться во внутренние дела РФ, подобные обвинения нереалистичны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, на встрече с российским министром тема освещения германскими СМИ митингов в Москве предметно обсуждалась. "Мы наблюдаем за работой Deutsche Welle. Это форма качественной журналистики, многие это подтверждают, - отметил германский министр. - Поэтому мы не можем понять, почему сотрудникам этого издания в Москве мешают работать".

"Такие действия для нас совершенно непонятны. Нереально поверить в то, что Германия или германские СМИ хотят как-то повлиять на внутриполитические дела РФ, - подчеркнул Маас. - Для Германии совершенно невообразимо, чтобы мы в этом участвовали. Не думаю, что кто-то всерьез так считает".

На этой же пресс-конференции Лавров заявил, что у Москвы есть информация, доказывающая вмешательство Deutsche Welle во внутренние дела РФ в связи с освещением изданием несанкционированных акций в российской столице.