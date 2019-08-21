Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября

ТАСС, 21 августа. Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре. Об этом сообщил в среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Под председательством нашего президента мы проведем тройной саммит 16 сентября в Анкаре с участием России и Ирана", - цитирует Anadolu слова Калына.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о планах провести трехсторонний саммит 11 сентября. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в свою очередь отметил, что на предстоящем саммите будут обсуждаться все аспекты урегулирования в Сирии, среди которых гуманитарные и политические вопросы, а также ситуация на земле.

Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018 года) и Сочи (в феврале 2019 года).