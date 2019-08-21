Гуайдо заявил, что оппозиция Венесуэлы проведет общенациональные акции протеста

КАРАКАС, 21 августа /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция намерена в ближайшие выходные дни организовать по всей стране акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил в среду лидер лагеря политических противников исполнительной власти Хуан Гуайдо.

"В субботу и воскресенье (24 и 25 августа - прим. ТАСС), братья по всей Венесуэле, мы выходим на улицу, на встречу граждан, чтобы пригласить вас принять участие в борьбе, - приводит слова политика его пресс-служба. - Мы выступаем за окончательное прекращение узурпации". Он добавил, что необходимо участие каждого, кто "выступает на стороне Венесуэлы", чтобы "прекратить страдания нашего народа".

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек. Международный валютный фонд спрогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

Переговоры с США

Гуайдо заявил, что венесуэльская оппозиция знала о том, что власти страны ведут переговоры с США.

"Переговоры начались не сегодня, они идут на протяжении месяцев, - цитирует политика телеканал NTN24. - Режим потерпел поражение, но Венесуэла победит тогда, когда прекратится узурпация".

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что американские должностные лица ведут переговоры с представителями властей Венесуэлы на разных уровнях. Позднее в тот же день пресс-служба администрации президента южноамериканской страны Николаса Мадуро сообщила, что контакты с правительством США идут "с его разрешения". В понедельник представитель Госдепартамента в беседе с ТАСС в Вашингтоне выступил с утверждением о том, что десятки ближайших союзников лидера Венесуэлы за последние месяцы пытались начать переговоры с США о его свержении.

Политический кризис в Боливарианской Республике обострился 23 января, когда Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.