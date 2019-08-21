В Израиле заявили, что засекли запуск ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что засекли в среду запуск ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства.

"Некоторое время назад был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. В результате сработала сирена оповещения об атаке в незаселенной местности", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Израильское государственное радио Kan сообщает, что сирены ПВО прозвучали в районе одного из кибуцев, расположенных неподалеку от границы с палестинским приморским анклавом. О пострадавших и ущербе информации на настоящий момент не поступало.