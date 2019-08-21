Вашингтон призвал Дамаск к незамедлительному прекращению огня в Идлибе

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают правительство Сирии и его союзников к незамедлительному прекращению огня в Идлибе. Об этом заявила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Мы призываем сирийский режим и его союзников незамедлительно вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Идлибе", - сказала она. Ортэгус также выступила с утверждением, что сирийские власти причастны к атаке на турецкий конвой в Идлибе. "Это насилие должно быть прекращено", - заявила представитель ведомства.

19 августа армейская колонна ВС Турции подверглась обстрелу в провинции Идлиб, когда направлялась на усиление одного из наблюдательных постов. Конвой двигался по трассе Алеппо-Дамаск и, как считает МИД Сирии, мог доставлять оружие оппозиции в городе Хан-Шейхун, на который наступает сирийская армия. Удар, по заявлению Минобороны Турции, нанесла сирийская авиация.

Данных о каких-либо потерях с турецкой стороны нет. Однако, как заявляют в Анкаре, в результате погибли три и пострадали 12 человек из числа гражданского населения.