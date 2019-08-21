Борис Джонсон выразил уверенность в том, что сделка с ЕС по Brexit может быть достигнута

"К вопросу о кажущейся невозможности переговоров [Великобритании с ЕС]. За свою жизнь я повидал много европейских переговоров. Поверьте мне в том, что хотя сперва и кажется, что это парадокс о совершенно непреодолимой силе столкнувшейся с совершенно неподвижным объектом, в конце концов, как показывает мой опыт, люди находят выход из ситуации. Мне кажется, что если мы подойдем к ней с достаточным оптимизмом и терпением, то у нас все получится", - сказал Джонсон, добавив, что стороны, которые ведут переговоры, зачастую находят выигрышное решение на самом последнем этапе.

Меркель, со своей стороны, отметила, что решение, которое устроило бы обе стороны, пока не достигнуто, но в целом она видит "возможность договориться о таком формате сотрудничества" между Великобританией и ЕС, который снял бы обеспокоенности обеих сторон. Правительство Великобритании, в частности, беспокоит "бэкстоп" - прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. "Режим "бэкстоп" всегда был запасным вариантом, который должен был применяться до тех пор, пока вопрос [об ирландской границе] не удастся решить. То, как стороны хотели бы это сделать, известно, - сказала Меркель. - Говорилось, что такое решение может быть найдено за два года, однако его можно найти и за 30 дней. Почему бы нет?"

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".