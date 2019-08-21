В США встревожены сообщениями о возведении ограды на границе Южной Осетии и Грузии

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен в связи с поступлением информации о том, что власти Южной Осетии якобы возводят ограждения в районе границы с Грузией. С таким заявлением выступила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, "Соединенные Штаты встревожены сообщениями о том, что пользующиеся российской поддержкой де-факто власти возобновили строительство ограды на грузинской территории". Ортэгус назвала Южную Осетию, независимость которой Москва признала в 2009 году, "оккупированным Россией грузинским регионом".

По версии представителя Госдепартамента, возведение указанной ограды наносит ущерб жителям данного района, "отделяет их от сельскохозяйственных земель, родственников, средств к существованию и важнейшей инфраструктуры". "Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров", - сказала она. Ортэгус также выступила с утверждением, что Россия осуществляет "незаконную оккупацию 20% грузинской территории" и призвала РФ вывести свои военные подразделения из Абхазии и Южной Осетии.

В ночь на 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт в Южной Осетии. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.