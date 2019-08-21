Трамп заявил, что США вернут захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения

ТАСС, 21 августа. Трамп пригрозил выпустить на свободу боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из европейских стран, которые были захвачены в Сирии местными формированиями, действующими при поддержке США, если государства Европы не согласятся забрать их на свою территорию. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Трамп предупредил, что не намерен помещать этих боевиков ИГ в тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, как делали предыдущие американские администрации.

"Мы удерживаем [под стражей] тысячи боевиков ИГ, и Европа должна забрать их, - сказал президент США. - Если Европа не заберет их, у меня не останется другого выбора, кроме как выпустить их в страны, откуда они прибыли, то есть в Германию, Францию и другие страны". "Мы скажем им - и мы уже сказали им это, чтобы они забрали заключенных, которых мы захватили, потому что Соединенные Штаты не намерены сажать их в Гуантанамо на ближайшие 50 лет и платить за это", - сказал Трамп.

Госсекретарь США Майкл Помпео признал во вторник, что террористическая группировка "Исламское государство" наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака. В воскресенье агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за происшедший в субботу теракт на свадьбе в Кабуле, в результате которого погибли более 60 человек.