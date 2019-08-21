Reuters: в Афганистане погибли двое военных США

ТАСС, 21 августа. Двое военнослужащих США погибли в среду в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Обстоятельства, при которых погибли американские военные, не приводятся.

С 1 января 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" численностью 13 тыс. человек. Ее целью является обучение и повышение профессионализма афганских сотрудников служб безопасности, полиции и армии. Всего в стране сейчас дислоцированы 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и государств-партнеров.