{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: в Афганистане погибли двое военных США

Обстоятельства, при которых погибли американские военные, не приводятся

ТАСС, 21 августа. Двое военнослужащих США погибли в среду в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Обстоятельства, при которых погибли американские военные, не приводятся.

С 1 января 2015 года в Афганистане действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" численностью 13 тыс. человек. Ее целью является обучение и повышение профессионализма афганских сотрудников служб безопасности, полиции и армии. Всего в стране сейчас дислоцированы 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и государств-партнеров.

Теги
АфганистанСША
Кризис в Сирии
Трамп заявил, что США вернут захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения
Президент США предупредил, что не намерен помещать этих боевиков в тюрьму для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, как делали предыдущие американские администрации
Читать полностью