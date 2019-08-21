Премьер Дании заявила, что не намерена вступать в словесную войну с Трампом

СТОКГОЛЬМ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не хочет вступать в словесную войну с президентом США Дональдом Трампом по поводу его отказа приехать в эту скандинавскую страну в начале сентября, а также позиции королевства по вопросу о продаже Соединенным Штатам Гренландии. Об этом она заявила в среду в интервью телеканалу ТВ2 .

"Я не собираюсь вступать в словесную войну. Даже с президентом США. [Глава правительства Гренландии] Ким Кильсен очень ясно это выразил: Гренландия не продается. И я полностью это поддерживаю", - отметила она.

Ранее премьер подчеркнула, что Соединенные Штаты остаются одним из важнейших союзников Дании, а отмена визита президента США Дональда Трампа в королевство после отказа продать Гренландию не влияет на отношения двух стран.

Фредериксен отрицает, что ей следовало быть более мягкой, когда она отклонила предложение о покупке Гренландии, назвав это "абсурдной дискуссией". "Думаю, мы правильно отреагировали со стороны Дании. Мы не будем закрывать двери, и думаю, что эта точка зрения широко поддерживается населением Гренландии и Дании, - продолжила премьер-министр. - Дания и США нужны друг другу. Проблемы вокруг Арктики растут, и нам по-прежнему нужно это обсуждать".

"Когда вы являетесь близкими союзниками и хорошими друзьями, такими как Дания и США, на этом пути должно быть место для разногласий. Я надеюсь, что мы можем скоро прекратить эту дискуссию. Мы хотим этого в Дании", - подчеркнула Фредериксен.

Позиция Трампа

Беседуя с журналистами в среду в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях Дональд Трамп заявил, что считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.

"Им нужно было просто сказать, что они не хотели бы это делать или не хотели бы это обсуждать, но нельзя говорить, что это абсурдная идея, потому что она [премьер Дании] разговаривает не со мной, а с Соединенными Штатами Америки, с США нельзя так разговаривать", - отметил американский лидер.