Вучич заявил, что Белград продолжит бороться за свои интересы в Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Официальный Белград продолжит защищать сербский народ в Косово и Метохии и бороться за свои интересы. Об этом заявил в среду в эфире канала РТС президент Сербии Александар Вучич по итогам встреч в Нью-Йорке с госсекретарем США Майклом Помпео и заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэттью Палмером.

"США в 2008 году признали независимость Косова, и нам тяжело изменить их решение. Две хорошие новости в том, что они поддерживают наш европейский путь и не вмешиваются в то, как должен выглядеть договор между сербами и албанцами, но для них важно, чтобы он был заключен. Плохая новость в том, что они требуют обоюдного признания от Белграда и Приштины. Мы работаем упорно и ответственно, но условия и ситуация для нас очень тяжелая, мы продолжим защищать наш народ в Косово и Метохии, бороться за наши интересы", - заявил Вучич.

Вучич отметил, что ситуация, когда албанцы получат все, а сербы - ничего, является "абсолютно неприемлемой". По его словам, было важно, чтобы сербскую позицию выслушали. "Если удастся изменить американскую позицию хотя бы на пядь, то это уже будет чудом, и у нас это получается", - сказал он.

По словам сербского лидера, он рассчитывает, что после парламентских выборов в непризнанном Косове США усилят давление на Приштину по вопросу отмены торговых пошли на сербские товары. "Надеюсь, что в декабре пошлины будут отменены", - заявил он. Вучич отметил, что диалог продолжится при посредничестве ЕС, а США продолжат оказывать влияние как на Брюссель, так и на Приштину.

Диалог между Белградом и Приштиной был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Кроме того, 14 декабря 2018 года парламент самопровозглашенной республики Косово одобрил формирование полноценной армии на основе сил безопасности, что противоречит существующим международным документам, в частности резолюции СБ ООН №1244. 7 марта текущего года парламент непризнанного Косова принял большинством голосов закон о переговорной платформе с Белградом, который блокирует любую возможность компромиссного решения. Власти в Приштине также объявили о курсе на объединение с Албанией и сделали ряд подготовительных шагов, отменив роуминг и упразднив пограничный контроль.