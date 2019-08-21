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Военные Израиля ошибочно обстреляли израильский летательный аппарат на Голанах

В Армии обороны Израиля не стали уточнять тип летательного аппарата

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Военные Израиля сообщили, что по ошибке в среду открыли огонь по израильскому гражданскому аппарату на Голанских высотах, приняв его за сирийский. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Армейские силы на Голанских высотах засекли летательный аппарат, который, предположительно, прилетел со стороны Сирии и мог представлять реальную угрозу, поэтому открыли по нему огонь. Поняв, что это был израильский гражданский самолет, они прекратил стрельбу", - говорится в распространенном военными коммюнике. "Это - серьезный инцидент, который расследуется, его уроки будут усвоены", - добавили военные. В армии не стали уточнять тип летательного аппарата.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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