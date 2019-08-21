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Палестино-израильский конфликт
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Израиль поразил несколько военных целей ХАМАС в секторе Газа

Как уточнила пресс-служба Армия обороны Израиля, эти действия стали ответом на запуск ракеты
Сектор Газа AP Photo/Hatem Moussa, archive
Описание
Сектор Газа
© AP Photo/Hatem Moussa, archive

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.

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"Ранее из сектора Газа была выпущена ракета по Израилю. В ответ некоторое время назад истребители армии Израиля поразили ряд военных целей в морском лагере ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике. "Армия обороны Израиля продолжит действовать против любых попыток нанести вред израильским гражданским лицам и считает движение ХАМАС ответственным за любые события, источником которых является сектор Газа", - добавили в пресс-службе.

В среду военные сообщили, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. Израильское государственное радио Kan сообщает, что сирены ПВО прозвучали в незаселенной местности в районе одного из кибуцев, расположенных неподалеку от границы с палестинским приморским анклавом. О пострадавших и ущербе в результате этого обстрела информации не поступало.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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