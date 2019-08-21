Госдеп обеспокоен решением Турции отстранить от власти трех мэров-курдов

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. США надеются, что турецкие власти на основе демократии и диалога урегулируют ситуацию, связанную с отстранением трех мэров-курдов. Об этом заявила в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Это всегда вызывает обеспокоенность, когда где-либо в мире вместо избранных властей приходят назначаемые [сверху] власти. Очевидно, это беспокоит, - сказала она. - Надеемся, что Турция решит данную ситуацию на основе приверженности демократии, широкого подхода, [заключающегося] в сотрудничестве с курдским сообществом".

МВД Турции 19 августа санкционировало задержания 418 человек по подозрению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Задержания прошли на фоне отстранения мэров трех городов, которые, как считают власти, содействовали экстремистам. Главы администраций являются членами прокурдской Партии демократии народов (ПДН), входящей в парламент. В их офисах прошли обыски. На их место назначены исполняющие обязанности.