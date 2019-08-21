Армия Израиля засекла запуск ракеты из сектора Газа по территории страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Израильские военные в четверг засекли запуск второй за несколько часов ракеты из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. В результате сработала сирена оповещения об атаке в незаселенной местности", - говорится в распространенном в четверг военными заявлении.

Ранее в четверг истребители армии Израиля поразили ряд военных целей в морском лагере ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ракету, которая была выпущена радикалами из палестинского приморского анклава по израильской территории в среду вечером.