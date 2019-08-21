В Госдепе считают, что поставки истребителей Тайваню не нарушают принципа "одного Китая"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Решение американских властей поставить Тайваню 66 истребителей F-16 не нарушает принцип "одного Китая", на котором базируются три совместных коммюнике между Вашингтоном и Пекином и американский Закон об отношениях с Тайванем. Такое мнение высказала в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Ее попросили пояснить, не нарушает ли решение о продаже истребителей совместное коммюнике правительств США и КНР от августа 1982 года, согласно которому Вашингтон брал на себя обязательство постепенно уменьшить продажи вооружения на Тайвань. "Я думаю, что мы до сих пор соблюдаем принятый нами Закон об отношениях с Тайванем и три совместных коммюнике [между Вашингтоном и Пекином]", - отметила дипломат.

Во вторник вашингтонская администрация официально уведомила Конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.

В среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай собирается ввести санкции против компаний - поставщиков американских истребителей F-16V острову Тайвань. Он напомнил, что тайваньский вопрос относится к сугубо внутренним проблемам Китая, и Пекин намерен твердо отстаивать свои интересы.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешняя глава администрации острова - противница курса на сближение и отказывается признавать основополагающий принцип одного Китая, который служит предпосылкой для диалога. Это затормозило процесс интеграции Тайваня с материком.