Помпео и глава МИД Дании обсудили укрепление сотрудничества по Арктике

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео и глава МИД Дании Еппе Куфуд в среду во время телефонного разговора обсудили вопросы укрепления сотрудничества обеих стран по Арктике. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус по итогам беседы.

Разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран был, в частности, связан с решением президента США Дональда Трампа отсрочить свой визит в королевство, отметила дипломат. Госсекретарь "высоко оценил сотрудничество с Данией" и ее вклад "в решение общих глобальных приоритетных проблем безопасности". Помпео и Куфуд "также обсудили вопросы укрепления сотрудничества с Королевством Дания, включая Гренландию, в Арктике".

Беседуя с журналистами в среду в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки Трамп заявил, что считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Фредериксен и представители Гренландии отказались от идеи обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Как сообщила в среду газета The Washington Post, чиновники в администрации Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.