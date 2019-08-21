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Глава Пентагона: при продлении ДСНВ под него должны подпадать новейшие вооружения РФ

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер считает, что в случае продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в нем должны быть оговорены самые новые разработки РФ в оборонной сфере. Такое мнение глава Пентагона выразил в среду в эфире телеканала Fox News.

Как подчеркнул Эспер, "если будет продлен новый ДСНВ, то нужно удостовериться, что в него включены все новые вооружения, которые разрабатывает Россия". ДСНВ остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

По утверждению Эспера, "у России есть нацеленные на Европу и потенциально оснащенные ядерными боеголовками крылатые ракеты", которые ранее были запрещены в соответствии с условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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