Глава Пентагона связал ЧП под Северодвинском с попытками РФ "расширить ядерный арсенал"

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер полагает, что чрезвычайное происшествие в Архангельской области 8 августа связано с попытками России разработать новые ядерные вооружения. С таким утверждением глава Пентагона выступил в среду в эфире телеканала Fox News .

Отвечая на вопрос о том, какую же именно информацию, о которой ранее упоминал президент Дональд Трамп, США получили в свете инцидента, Эспер сказал: "Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США". Ранее Трамп в своем Twitter написал, что "США многое поняли после взрыва ракеты в России".

В ответ на эту публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов ориентироваться на заявления российских организаций, а не американского лидера.