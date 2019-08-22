Госдеп: Иран может использовать прошлые разработки в сфере ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Иран утаивает документы о своих прошлых разработках в области ядерных вооружений, чтобы в будущем применить их для обновления соответствующей программы. Такое утверждение содержится в опубликованном в среду докладе Госдепартамента о выполнении соглашений в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

"По оценкам разведсообщества США, [в нынешний период] Иран не предпринимает действий, по которым можно было бы судить о разработке ядерного заряда, - отметили в ведомстве. - Однако Иран утаивает документы, относящиеся к прошлой программе разработки ядерного оружия, что может быть использовано для ее обновления". Как утверждают в Госдепартаменте, Тегеран по-прежнему заинтересован в накапливании материалов двойного назначения, в том числе для производства усовершенствованных центрифуг.

"В 2026 году, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), основные ограничения иранской ядерной программы будут сняты, и Иран сможет расширить производство ядерного топлива и накапливать запасы обогащенного урана, пока это не ограничит, например, новое соглашение, - говорится в докладе. - Разведсообщество США продолжит анализировать архивную информацию, что позволит лучше прояснить предыдущие усилия Ирана в ядерной сфере".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.