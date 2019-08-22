Израиль вновь поразил цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля в четверг второй раз за ночь поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск еще одной ракеты по израильской территории ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Некоторое время назад истребители армии Израиля поразили в ответ ряд дополнительных военных целей ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее в четверг истребители армии Израиля поразили ряд военных целей в морском лагере ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ракету, которая была выпущена радикалами из палестинского приморского анклава по израильской территории в среду вечером, сообщила армейская пресс-служба.