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Палестино-израильский конфликт

Израиль вновь поразил цели ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракет

По израильской территории ранее были запущены две ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля в четверг второй раз за ночь поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск еще одной ракеты по израильской территории ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Ранее сегодня ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Некоторое время назад истребители армии Израиля поразили в ответ ряд дополнительных военных целей ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее в четверг истребители армии Израиля поразили ряд военных целей в морском лагере ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на ракету, которая была выпущена радикалами из палестинского приморского анклава по израильской территории в среду вечером, сообщила армейская пресс-служба.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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