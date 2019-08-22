Около 1 тыс. военных и полицейских прибыли на восток Индонезии, где вспыхнули беспорядки

СИНГАПУР, 22 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии дополнительно направили на восток страны около 1 тыс. полицейских и военнослужащих для восстановления общественного порядка после прокатившихся по городам двух провинций массовых акций протестов. Об этом пишет в четверг газета The Jakarta Post.

По словам официального представителя правоохранительных органов Дэди Прасетио, в ближайшее время в провинции Папуа и Западное Папуа еще будут отправлены как минимум пять спецподразделений.

Как пишет в четверг газета The Straits Times, есть информация о пострадавших среди сотрудников органов правопорядка и демонстрантов, но данных о погибших не поступало. Накануне в уезде Факфак провинции Западное Папуа участники акций протестов устроили беспорядки около традиционного рынка, подожгли палатки, пытались прорваться к зданию местной администрации, забрасывали полицейских камнями. В результате сотрудники органов правопорядка вынуждены были использовать спецсредства, в том числе слезоточивый газ. По словам представителя национальных правоохранительных органов, полицейским не выдаются боевые патроны. Министерство коммуникаций и информации ввело ограничения на доступ в интернет, в том числе социальные медиа, для избежания распространения слухов и дезинформации.

Причины беспорядков

Формальным поводом для акций протеста послужил инцидент 18 августа во втором по величине городе страны Сурабая (административный центр провинции Восточная Ява). По свидетельству очевидцев, студенты - яванцы, представители крупнейшей этнической группы, начали оскорблять, а затем избивать учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа. По их словам, папуасы отказывались праздновать отмечаемый 17 августа День независимости, а также порвали национальные флаги.

В 1961 году после прекращения голландской колонизации Папуа объявило о своей независимости. Однако власти Индонезии к 1969 году установили свой контроль над территорией, который сохраняется по настоящее время. Статус индонезийской автономной провинции Папуа получило в 2003 году. Между тем до сих пор там действует сепаратистская группировка, выступающая за отделение от Индонезии. Последний крупный теракт был совершен в конце прошлого года, когда боевики убили 19 рабочих, строивших в провинции мост.