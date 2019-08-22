Губернатор штата Вашингтон заявил о выходе из предвыборной гонки в США

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке политиков, претендующих на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. С таким заявлением он выступил в среду в интервью телеканалу MSNBC.

"Стало очевидно, что я не выбьюсь в лидеры, я не стану президентом, поэтому сегодня я выхожу из гонки", - сказал он. Инсли подчеркнул, что в позитивном ключе оценивает проведенную им предвыборную кампанию и благодарит "130 тыс. человек, которые поддержали" его. "Я уверен, что у нас будет кандидат, который сможет сражаться в этой битве", - отметил он.