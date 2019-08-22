Зеленский прокомментировал возможность возвращения к формату G8

"С марта 2014-го, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось", - утверждал Зеленский. Он также в очередной раз упомянул "оккупацию" Крыма, перечисляя признаки, по его мнению, "настоящих серьезных сигналов к миру", которые, как он считает, должна подать Россия. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине, однако назвал такую ситуацию уместной в перспективе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что в процессе выполнения минских соглашений есть небольшой прогресс, но не настолько значительный, чтобы можно было говорить о возвращении к формату G8.

Позиция России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть любые обращения от G7 по вопросу восстановления "восьмерки", если они поступят.

Лавров напомнил, что ранее на этой неделе президент России Владимир Путин, общаясь с прессой до начала переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брегансоне, сказал, что "восьмерки" не существует. "Есть G7, они принимают в своем кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там принято, будет предполагать обращение к России, ну, конечно, мы рассмотрим и ответим", - сказал Лавров в ответ на вопрос о возможности восстановления G8.