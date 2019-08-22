Япония рассчитывает обсудить на саммите G7 во Франции КНДР и торговлю

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 23 по 27 августа посетит Францию, где примет участие в саммите G7, который пройдет в Биаррице на юго-западе страны. Как заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, японская сторона рассчитывает обсудить на встрече ситуацию вокруг КНДР, а также вопросы экономики и мировой торговли.

"Премьер Абэ с 23 по 27 августа будет находиться во Франции для участия в саммите "семерки". Мы планируем обсудить мировую экономику, торговлю, вопросы международной безопасности, включая ситуацию вокруг КНДР", - сказал он.

Саммит Группы семи пройдет с 24 по 26 августа. Как объявили ранее французские власти, главной его темой станет борьба против неравенства. На организацию мероприятия выделено 36,4 млн евро, а безопасность его проведения обеспечат более 13 тыс. сотрудников правоохранительных органов.