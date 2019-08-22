Высказывания Трампа о нелояльности евреев США назвали проявлением антисемитизма

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Руководитель американской "Лиги борьбы с диффамацией" Джонатан Гринблатт назвал антисемитскими высказывания президента Дональда Трампа, обвинившего голосующих за демократов евреев США в проявлении нелояльности к Израилю. Соответствующее сообщение Гринблатт разместил в среду в Twitter.

"Будем откровенны: сказанное президентом носит антисемитский характер. Обвинение в нелояльности или двойной лояльности использовалось против евреев на протяжении веков. Спустя почти год после стрельбы [в синагоге] в Питтсбурге, когда антисемитизм продолжает расти, вызывает недоумение необходимость в этом разговоре", - написал он.

Трамп во вторник и в среду обвинил американских евреев, которые голосуют за демократов, в том, что они "очень нелояльны" по отношению к Израилю. Во вторник он утверждал, что евреи, которые голосуют за демократов, демонстрируют "либо полное отсутствие знания, либо огромную нелояльность".

"На мой взгляд, демократы ушли очень далеко от Израиля. Я не могу понять, как они могут это делать, - сказал президент в среду во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Кентукки. - Они не хотят финансировать Израиль. Они хотят забрать иностранную помощь Израилю. Они хотят сделать много плохого для Израиля. По моему мнению, [если] вы голосуете за демократа, вы очень нелояльны еврейскому народу и очень нелояльны Израилю".

Один из журналистов возразил главе государства, заметив, что его высказывания могут носить антисемитский характер. "Нет, это только в вашей голове. Они [высказывания] антисемитские только в вашей голове", - ответил американский лидер.

Как отмечают местные СМИ, на президентских выборах американские евреи, как правило, голосуют за кандидатов от Демократической партии, а не за республиканцев. Исключением не стали и выборы в 2016 году, на которых победу одержал Трамп.

Причина высказываний

Обвинения президента были вызваны предложением члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар пересмотреть объем помощи, которую США направляет Израилю, после решения еврейского государства запретить въезд в страну ей и ее коллеге Рашиде Тлаиб [обе представляют в Конгрессе Демократическую партию]. "Я даже не могу поверить, что мы ведем этот разговор, - возмущался Трамп во вторник. - Пять лет назад [не возникало] мысли даже говорить об этом - даже три года назад - о прекращении помощи Израилю из-за двух человек, которые ненавидят Израиль и ненавидят евреев. Я не могу поверить, что мы даже ведем этот разговор".

Критика президента

Против обвинений со стороны главы государства выступил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. "Я хочу сказать Трампу следующее: я горжусь тем, что я еврей, и для меня не проблема голосовать за демократов", - отметил один из фаворитов среди претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Лидер этой гонки бывший вице-президент Джозеф Байден назвал слова Трампа "оскорбительными и непростительными". Неправительственная организация J Street, лоббирующая интересы Израиля в США и при этом придерживающая умеренных и либеральных взглядов, осудила высказывания американского лидера. "Со стороны президента Трампа опасно и постыдно оскорблять большинство представителей американской еврейской общины, называя их неумными и нелояльными", - указали в организации.

По словам руководителя Американского еврейского комитета Дэвида Хэрриса, "американские евреи, как и все американцы, имеют разные политические взгляды и приоритеты". "Его [Трампа] оценка их знаний или "лояльности" на основании партийных предпочтений неуместна, нежелательна и просто опасна", - заявил Хэррис.