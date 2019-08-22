Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж "манифеста" стрелка из Крайстчерча

СИДНЕЙ, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года. Об этом в четверг сообщило издание New Zealand Herald .

Как отмечается, речь идет о случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка полного текста 87-страничного "манифеста" стрелка из Крайстчерча в твердом переплете. Сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер на данном портале. Неонацисты продают текст за $4.

"Я без колебаний поручила министерству иностранных дел связаться [с Украиной], - цитирует издание премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. - Это просто отвратительно, но мы с состоянии контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции. Вместе с тем я без сомнения поделюсь позицией Новой Зеландии с Украиной".

Таррант распространил свой "манифест" накануне атаки. Власти Новой Зеландии признали этот текст "нежелательным" 15 марта текущего года и его распространение было запрещено в тот же день. Согласно национальному законодательству, любая попытка его публикации считается преступлением, максимальным наказанием за которое является тюремное заключение на срок до 15 лет.