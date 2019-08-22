Сеул оценит необходимость продления договора об обмене разведданными с Токио

СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Республика Корея проведет переоценку стратегической значимости соглашения с Японией о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA). Об этом объявило в четверг южнокорейское министерство национальной обороны.

"Правительство определится со своей позицией относительно продления данного соглашения после всестороннего анализа его стратегической ценности и других факторов", - отметил на брифинге для журналистов представитель оборонного ведомства.

По данным телеканала KBS, администрация президента Южной Кореи может объявить об этом решении уже сегодня. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности, а окончательное решение будет принято президентом.

Многие политики в Южной Корее призывают к отмене соглашения в качестве асимметричного ответа на введенные Японией в отношении Южной Кореи экономические ограничения. Одновременно звучат и призывы продолжать взаимодействие с японской стороной в военной сфере в интересах национальной безопасности Сеула, Вашингтона и Токио.

Если до 24 августа южнокорейские власти не объявят о прекращении действия соглашения, оно будет автоматически продлено еще на один год.

Соглашение GSOMIA предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.