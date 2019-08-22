Эксперт: Китай вынужден менять военную стратегию на фоне дестабилизирующей роли США

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайское правительство вынуждено вносить коррективы в национальную стратегию национальной обороны с учетом постоянно возрастающей дестабилизирующей роли Соединенных Штатов на мировой арене. Об этом заявил в четверг глава Центра по изучению войн Академии военных наук КНР Чэнь Жунди.

"Проблема обеспечения международной безопасности вызывает большой интерес практически у всех. Очевидно, что нестабильность и непредсказуемость ситуации в мире постоянно возрастает, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Современный мир не полностью мирный - это главным образом происходит из-за США, которые вносят коррективы в свою государственную стратегию обороны и безопасности".

Как пояснил Чэнь Жунди, в последнее время Пентагон все чаще обращает внимание на крепнущий и стабильно развивающийся Китай, стремясь посеять нестабильность в Тибете, Гонконге, в Южно-Китайском море и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Именно с учетом всех этих факторов китайское правительство в июле впервые с 2015 года опубликовало "Белую книгу" по вопросам обороны в новую эпоху, цель которой, как он пояснил, - оглашение национальной оборонной стратегии в таких меняющихся условиях.

"Очевидно, что Соединенные Штаты уже объявили нашу страну своим главным стратегическим соперником и вдобавок инициировали эскалацию торгово-экономических трений. Все это значительно усложнило атмосферу, в которой Китаю приходится обеспечивать национальную безопасность", - добавил глава исследовательского центра.

Эксперт подчеркнул, что в новую эпоху военная стратегия КНР продолжает носить оборонный характер и, несмотря на важность развития вооружений и укрепление обороны, такие понятия, как мир, развитие и устранение противоречий политическими методами стоят на первом месте. "Эти тенденции невозможно обратить вспять", - подытожил Чэнь Жунди.