Эксперт: КНР может не ограничиться санкциями против компаний США за поставки F-16 Тайваню

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайские власти располагают всеми рычагами для принятия эффективных мер в ответ на поставки Соединенными Штатами истребителей F-16 Тайваню и могут не ограничиться просто санкциями в отношении американских компаний. Об этом заявил в четверг глава Центра по изучению войн Академии военных наук КНР Чэнь Жунди.

"Я отвечу кратко: США при установлении дипломатических отношений с Китаем взяли на себя обязательства о том, что будут постоянно сокращать продажи оружия Тайваню. Поэтому эти поставки [истребителей F-16] серьезно подорвали китайско-американские отношения, - заявил он на пресс-конференции. - Соединенные Штаты нарушили свои обещания, <...> это очень серьезный факт. И вы спрашиваете, имеются ли у Китая на это меры? Я могу вас заверить, что у нашей страны, бесспорно, есть ответные рычаги воздействия - Пекин ни за что не оставит данный вопрос без внимания".

Эксперт подчеркнул, что американские поставки F-16 вряд ли позволят Тайваню заметно усилить свою военную мощь. "Это полностью невозможно. <...> Насколько мне известно, Китай применит санкции к поставщикам этих вооружений Тайбэю. Однозначно, я не исключаю, что последуют и иные меры", - подытожил Чэнь Жунди.

Как сообщил во вторник представитель Госдепартамента США, американская администрация официально уведомила в тот же день Конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд. На следующий день МИД КНР проинформировал о "серьезном представлении" в адрес Соединенных Штатов и пригрозил санкциями в отношении любой американской компании, которая попытается поставить эти вооружения Тайваню.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешняя глава администрации острова - противница курса на сближение и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая", который служит предпосылкой для диалога. Это затормозило процесс интеграции Тайваня с материком.