Красный Крест направил в Донбасс почти 250 тонн гуманитарной помощи

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса очередную колонну с гуманитарным грузом общим весом 247,5 тонн. Об этом сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" <...> проследовали 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Колонна доставила жителям Донецкой и Луганской областей лекарства, средства гигиены и строительные материалы.

Гуманитарную помощь жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года оказывает Россия. По данным МЧС РФ, в Донбасс за этот период было отправлено 85 автомобильных колонн, которые доставили около 80 тыс. тонн гуманитарных грузов.