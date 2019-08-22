Командующий КСИР заявил, что "враги Ирана" стремятся уничтожить экономику страны

ТАСС, 22 августа. Враги Ирана ведут против него экономическую войну, цель которой заключается в разрушении экономики страны. С таким утверждением выступил в четверг командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Против Ирана идет полномасштабная война на нескольких фронтах, однако эти боевые действия невидимы. Экономическая война - это неотъемлемая часть политики наших врагов, которые стремятся уничтожить нашу экономику", - цитирует Салами телеканал Al Mayadeen.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.