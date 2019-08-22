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Кризис в Сирии
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Сирийские власти открыли гуманитарный коридор в провинции Хама

В МИД Сирии заявили, что это сделано для желающих покинуть территории, находящиеся под контролем террористов на севере Хамы и юге Идлиба
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© Syria Press Center via AP

ТАСС, 22 августа. Власти Сирии открыли гуманитарный коридор в населенном пункте Суран провинции Хама для желающих покинуть территории, контролируемые формированиями вооруженной сирийской оппозиции на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. Об этом сообщило в четверг агентство SANA.

"Из соображений заботы о положении сирийских граждан и стремления облегчить их страдания САР объявляет об открытии гуманитарного коридора в районе Сурана на севере провинции Хама, - цитирует агентство заявление МИД Сирии. - Это сделано для того, чтобы желающие могли покинуть территории, находящиеся под контролем террористов на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. Все эти граждане будут обеспечены укрытием, питанием и медицинской помощью".

19 августа сирийская армия начала активную фазу наступления на город Хан-Шейхун (юг провинции Идлиб), контролируемый боевиками с 2014 года. 21 августа новостной портал Al-Masdar сообщил о взятии сирийскими войсками Хан-Шейхуна. Провинция Идлиб и северные районы провинции Хама остаются под контролем формирований вооруженной оппозиции.

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