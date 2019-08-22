"Важно сохранять диалог". Финские СМИ — о визите Путина в Хельсинки

Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Хельсинки и переговоры с его коллегой Саули Ниинистё стали главной новостью для финских СМИ. ТАСС отобрал ключевые комментарии журналистов об этой встрече.
Iltalehti: В этот раз в выступлении [президента России Владимира] Путина прозвучали обвинения в адрес Запада и особенно США. Путин также использовал Финляндию как средство продвижения проекта газопровода и поблагодарил ее за прагматическое отношение к "Северному потоку — 2", указав, что строительство трубы в финской исключительной экономической зоне закончено. По словам [президента Финляндии Саули] Ниинистё, газопровод для Финляндии — это большей частью вопрос, относящийся к международному праву и экологии.
Встреча в среду показала, что между Востоком и Западом сохраняется глубокая пропасть и ситуацию не упрощает то, что политика крупных стран все больше затрагивает каждый уголок мира. Роль Финляндии заключается в поддержании диалога и при необходимости — в работе в качестве посредника, хотя для этого нужно не только иметь железные нервы, но и уметь иногда прикусить язык.
Yle: Президент Саули Ниинистё хочет быть посыльным у мировых лидеров. Он проводит переговоры за закрытыми дверями и передает информацию дальше. С другой стороны, позиция Финляндии по вопросам международного сотрудничества основывается на согласованных правилах и общих договоренностях.
Порой случается, что возникает напряженность, которая создает неприятные ситуации. Так и произошло в среду в Хельсинки, когда президент России Владимир Путин гостил у Ниинистё. На совместной пресс-конференции двух президентов Ниинистё сказал, что предлагает Путину дипломатические услуги для разрешения противоречий. Он пообещал прилагать практические усилия по урегулированию украинского кризиса и напомнил, что в сентябре встречается с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
У Ниинистё весьма практичный подход к улучшению ситуации в международных конфликтах. По его мнению, важно сохранять диалог между всеми сторонами.
Дискуссии проводятся за закрытыми дверями. Там можно обсуждать большие вопросы и искать решения без давления со стороны общественности. А перед камерами нельзя критиковать партнера по диалогу. Такой практичный подход нравится Путину.
Helsingin Sanomat: Оценка [ситуации на] Украине, которую дал Ниинистё, не заставляет стынуть кровь в жилах. Возможно, впервые Ниинистё или же вообще кто-то говорит хоть что-то позитивное о разрешении начавшегося в 2014 году украинского кризиса и войны на востоке Украины.