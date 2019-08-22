"Важно сохранять диалог". Финские СМИ — о визите Путина в Хельсинки

Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Хельсинки и переговоры с его коллегой Саули Ниинистё стали главной новостью для финских СМИ. ТАСС отобрал ключевые комментарии журналистов об этой встрече.

Iltalehti: В этот раз в выступлении [президента России Владимира] Путина прозвучали обвинения в адрес Запада и особенно США. Путин также использовал Финляндию как средство продвижения проекта газопровода и поблагодарил ее за прагматическое отношение к "Северному потоку — 2", указав, что строительство трубы в финской исключительной экономической зоне закончено. По словам [президента Финляндии Саули] Ниинистё, газопровод для Финляндии — это большей частью вопрос, относящийся к международному праву и экологии.

Встреча в среду показала, что между Востоком и Западом сохраняется глубокая пропасть и ситуацию не упрощает то, что политика крупных стран все больше затрагивает каждый уголок мира. Роль Финляндии заключается в поддержании диалога и при необходимости — в работе в качестве посредника, хотя для этого нужно не только иметь железные нервы, но и уметь иногда прикусить язык.

Yle: Президент Саули Ниинистё хочет быть посыльным у мировых лидеров. Он проводит переговоры за закрытыми дверями и передает информацию дальше. С другой стороны, позиция Финляндии по вопросам международного сотрудничества основывается на согласованных правилах и общих договоренностях.