Трамп подписал меморандум о списании с инвалидов войны долгов по кредитам на образование

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о списании с инвалидов войны задолженности по федеральным кредитам на образование.

"Сегодня я с гордостью объявляю о мере, которая обеспечит, чтобы наши раненые воины не были обременены массой долгов по студенческим ссудам", - заявил Трамп перед подписанием документа. По словам президента, о задолженности теперь смогут забыть более 25 тыс. американских ветеранов, ставших инвалидами во время участия в боевых действиях.

До этого они уже имели право требовать списания своих задолженностей, однако, как отмечается в меморандуме, этот процесс был "слишком сложным", что многим мешало им воспользоваться. "Только половина из примерно 50 тыс. инвалидов войны, которые в настоящее время имеют право на погашение своей задолженности по федеральным студенческим кредитам, воспользовались этими преимуществами, предоставленными им Законом о высшем образовании", - говорится в документе. Как поясняет газета The Washington Post, теперь американским ветеранам не придется заполнять различные документы - их долги будут списаны автоматически.

В свою очередь в Министерстве образования США заявили, что должники в течение двух месяцев после получения уведомления о своем праве на списание кредита смогут от него отказаться. "Ветераны могут выбрать отказ... из-за потенциальных налоговых обязательств в некоторых штатах, а также из-за того, что это может затруднить получение студенческих займов в будущем", - пояснили в ведомстве. Долги же тех, кто согласится на участие в программе, будут погашены, им также возместят сумму платежей, внесенных после даты увольнения из вооруженных сил страны по нетрудоспособности.

Замкнутый круг

Как отмечают эксперты, многие американцы, будучи не в силах расплатиться по займам, вынуждены идти по замкнутому кругу и влезать в новые долги. По закону, кредит на образование - ни государственный, ни частный - не может быть списан даже при объявлении банкротства. Это уже привело абсурдной ситуации: среди должников по кредитам на образование значительную часть составляют те, кто собирается или уже вышел на пенсию. Многие из них занимали деньги для получения второго образования, а также для своих детей или внуков, но есть и такие, кто до сих пор не расплатился за учебу в колледже в конце 1960-х годов.

Год назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства образования США сообщила, что число выпускников американских университетов, задолжавших за учебу $1 млн и более, перевалило за сотню. При этом издание отметило, что 20 лет назад в стране не было ни одного выпускника высшего учебного заведения, долг которого за получение образования исчислялся бы шестизначной цифрой.

Трамп еще во время предвыборной кампании в 2016 году часто затрагивал тему студенческих кредитов, критикуя систему их выдачи, которая, по его мнению, лишь приводит к постоянному повышению колледжами платы за образование, и в результате все больше студентов увязают в долгах. В марте американская администрация предложила Конгрессу США внести ряд изменений в Закон о высшем образовании, в частности, ограничить размер федеральных студенческих займов. Эта мера нацелена на сокращение задолженности студентов по кредитам на образование, которая превышает $1,5 трлн.