МИД КНР не стал комментировать дальнейшую судьбу граждан Китая, попавших под санкции США

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать дальнейшую судьбу трех китайских граждан, в отношении которых США ввели санкции за вероятную причастность к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Как он заявил в четверг на регулярном брифинге, этим вопросом занимаются компетентные органы двух стран.

"Я советую обратиться к компетентным органам с этим вопросом", - ответил Гэн Шуан на вопрос журналистов о том, намерены ли власти КНР арестовать попавших под санкции китайских граждан.

"Я могу только сказать, что Китай и США тесно сотрудничают в сфере борьбы с наркотиками. Наши соответствующие ведомства поддерживают тесный контакт по данному вопросу", - указал представитель ведомства и вновь призвал "обратиться к компетентным органам".

В среду Минфин США опубликовал заявление, согласно которому Вашингтон вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов.

Как отметила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, лица, внесенные в черный список, "осуществляли международную операцию по обороту наркотиков, в рамках которой производили и продавали смертоносные наркотические вещества, способствуя при этом кризису опиоидной зависимости, передозировкам и смертям в Соединенных Штатах".