Правительство Армении одобрило ратификацию антитеррористического соглашения в рамках СНГ

ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение одобрить ратификацию антитеррористического соглашения об обмене данными в рамках СНГ и отправить документ в Конституционный суд для установления его соответствия основному закону страны. Заседание кабмина транслировали в прямом эфире местные телеканалы.

"Правительство постановило одобрить ратификацию соглашения об обмене информацией в рамках СНГ для борьбы с терроризмом и другими проявлениями экстремизма и их финансирования. Сразу после одобрения ратификации документа отправить его в Конституционный суд для установления конституционности соглашения", - говорится в решении армянского кабмина.

В случае одобрения документа в Конституционном суде Армении, ратификация документа должна пройти в парламенте республики.

Служба национальной безопасности страны, которая представила соглашение в кабмин для одобрения его ратификации, обосновала, что данный документ призван укрепить сотрудничество в рамках СНГ в указанных сферах, а также повысит эффективность "в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма".