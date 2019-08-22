{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Китай выразил сомнение в перспективах развития отношений с США из-за давления Вашингтона

Официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн подчеркнул, что Пекин сможет преодолеть эти вызовы и сможет обеспечить гармоничное и устойчивое развитие национальной экономики

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайское руководство испытывает сомнения по поводу успешности дальнейшего развития торгово-экономических отношений с США и при этом твердо уверено в гармоничном и стабильном росте национальной экономики, несмотря на возрастающее давление Вашингтона. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Меры, предпринимаемые Вашингтоном, создадут определенные трудности для китайского экспорта. Однако в целом ситуация находится полностью под контролем", - сообщил он, выступая на брифинге. - Мы твердо верим, что сможем преодолеть эти вызовы, обеспечить гармоничное и устойчивое развитие нашей национальной экономики".

По его словам, недавние заявления Белого дома об "обманных действиях китайской стороны" подрывают традиции взаимовыгодного сотрудничества. "В таких условиях наше двустороннее взаимодействие с Соединенными Штатами не может оказаться долгосрочным", - подчеркнул Гао Фэн.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет для США "большую экономическую угрозу", которой должны были заниматься его предшественники - Барак Обама, Джордж Буш - младший и Билл Клинтон. Высшее руководство Соединенных Штатов прежде неоднократно высказывало недовольство Китаем, обвиняя его в "махинациях" и "нечестной политике".

Теги
Обама, БаракСШАКитайБуш, Джордж (младший)Трамп, ДональдКлинтон, БиллТорговая война
Кризис на Украине
Зеленский расширил состав группы по реинтеграции Донбасса и Крыма
Она работает в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы
Читать полностью