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Зариф заявил, что Иран не начнет войну в регионе

При этом, как отметил глава иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран "будет защищаться"

ТАСС, 22 августа. Иран не намерен начинать войну в зоне Персидского залива, но будет обороняться. Об этом заявил в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Норвегию.

"Мы не начнем войну в Персидском заливе, но будем защищать себя", - цитирует министра агентство Reuters.

Комментарий Зарифа связан с нарастающей напряженностью в зоне залива из-за инцидентов с нападениями и задержанием иностранных танкеров и общей политической нестабильностью в регионе. Кроме того, продолжается серьезный кризис в отношениях Ирана и США из-за выхода последних из ядерной сделки и введения санкций против Тегерана.

Теги
ИранЗариф, Мохаммад Джавад
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