Зариф заявил, что Иран не начнет войну в регионе

ТАСС, 22 августа. Иран не намерен начинать войну в зоне Персидского залива, но будет обороняться. Об этом заявил в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Норвегию.

"Мы не начнем войну в Персидском заливе, но будем защищать себя", - цитирует министра агентство Reuters.

Комментарий Зарифа связан с нарастающей напряженностью в зоне залива из-за инцидентов с нападениями и задержанием иностранных танкеров и общей политической нестабильностью в регионе. Кроме того, продолжается серьезный кризис в отношениях Ирана и США из-за выхода последних из ядерной сделки и введения санкций против Тегерана.