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Саммит G7 во Франции
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Источник: ЕС поддержит возвращение России в G7 после выполнения минских соглашений

По информации источника, этот вопрос не входит в повестку саммита в Биаррице, но может быть затронут лидерами в ходе обсуждения отношений с Москвой
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© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза, входящие в G7, могут поддержать возвращение России в эту организацию, но лишь при условии выполнения минских соглашений. Об этом сообщил ТАСС в четверг европейский дипломатический источник.

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"Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7", - заявил он.

По его словам, этот вопрос не входит в официальную повестку дня саммита в Биаррице, однако он может быть затронут участниками встречи в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой. "Предложение президента США о возвращении России в G7 не входит в повестку дня саммита. Между тем любой из лидеров может поднять эту тему, если сочтет нужным. Этот вопрос может быть рассмотрен в разделе дальнейших отношений с РФ", - заявил он.

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РоссияСаммит G7 во Франции
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