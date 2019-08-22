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Депутаты непризнанного Косова проголосовали за роспуск парламента

Внеочередные выборы могут состояться до 6 октября

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Парламент непризнанного Косова на экстренном заседании в четверг проголосовал за самороспуск. Прямая трансляция из зала заседаний велась на сайте косовского парламента.

Поставленный на голосование вопрос поддержало конституционное большинство - 88 из 105 присутствовавших депутатов. "88 голосов - за, один - против. Принято, парламент распущен. Заседание окончено", - заявил спикер Кадри Весели.

Роспуск парламента позволяет назначить внеочередные парламентские выборы, наиболее вероятной датой которых называют 6 октября или конец сентября. После роспуска парламента глава Косово Хашим Тачи в течение 10 дней должен объявить дату проведения новых парламентских выборов. Избирательный процесс должен быть проведен не ранее 30 и не позднее 45 дней после дня роспуска законодательного органа.

19 июня премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, несмотря на то, что процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".

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