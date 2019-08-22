Китай направит делегацию высокого уровня на ВЭФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Делегация КНР на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в начале сентября этого года, будет представлена на высоком уровне. Об этом сообщил в интервью ТАСС новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Китайская сторона уделяет повышенное внимание ВЭФ и его связующей роли и в этом году также направит делегацию высокого уровня для участия в форуме", - отметил посол.

Он подчеркнул, что Восточный экономический форум "является важной площадкой, организованной российской стороной с целью продвижения экономического сотрудничества субъектов федерации Дальневосточного федерального округа с регионами Северо-Восточной Азии вплоть до стран Азиатско-Тихоокеанского региона".

По словам китайского дипломата, Китай каждый год направляет многочисленную торговую делегацию для участия в форуме. "В 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин лично посетил четвертый ВЭФ, где совместно с президентом Владимиром Путиным определил развитие двустороннего межрегионального сотрудничества, а также вместе с представителями Северо-Восточной Азии обсудил основной план по обеспечению мира и развития региона", - добавил дипломат.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что "Китай готов продолжать усиливать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, укреплять уровень регионального сотрудничества на благо двух государств и их народов".

V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. В 2018 году по его итогам было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие более 6 тыс. делегатов и около 1360 представителей СМИ из 60 иностранных государств.