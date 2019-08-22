Зеленский расширил состав группы по реинтеграции Донбасса и Крыма

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский добавил новых членов в состав рабочей группы по вопросам "временно оккупированных территорий", которая работает в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы. Соответствующий указ в среду опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

Так, согласно документу, в рабочую группу вошли исполнительный директор общественной организации "Общественный холдинг "Группа влияния" Татьяна Дурнева, менеджер общественной организации "Центр информации о правах человека" Елена Лунева, директор общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" Надежда Волкова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

7 августа Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, которая, кроме прочего, должна разработать правовые основы создания условий для реинтеграции территорий, которые Украина считает оккупированными. Тогда в состав комиссии вошли 84 человека. В ней предусмотрены 6 рабочих групп, одна из которых и занимается вопросами реинтеграции.