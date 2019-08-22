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В Донецке в честь Дня государственного флага РФ подняли российский триколор

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что этот флаг является символом борьбы, свободы и победы

ДОНЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Российский триколор поднят в Донецке в честь Дня государственного флага Российской Федерации.

"Сегодня утром на главной площади столицы республики в честь Дня государственного флага РФ водружен российский триколор - важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас - символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией", - сказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что под флагом России народ Донбасса в 2014 году восстал против киевского режима, и на протяжении многих лет под триколором шло в бой донбасское ополчение. В 2019 году началась выдача паспортов РФ жителям региона. "И это значит, что мы едины", - отметил Пушилин.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".

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