Южная Корея решила прекратить обмен разведывательной информацией с Японией

"Правительство приняло решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией. Уведомление о данном решении будет направлено Токио по дипломатическим каналам", - заявил Ким Ю Гын на брифинге в Сеуле.

ТАСС, 22 августа. Республика Корея приняла решение выйти из соглашения по обмену разведданными с Японией. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.

Он подчеркнул, что "Япония не смогла объяснить причины исключения Южной Кореи из числа доверенных торговых партнеров, сославшись на подрыв доверительных отношений между Сеулом и Токио, что повлекло за собой соответствующие изменения в сфере оборонного сотрудничества двух стран".

Кроме того, Ким Ю Гын заявил, что "продление договора об обмене важной военной информацией более не отвечает национальным интересам Республики Корея".

2 августа правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отверг такую возможность и в ответ ввел аналогичные ограничения в отношении Японии.