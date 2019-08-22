Минкоммерции КНР указало на разрушительный характер новых мер США в отношении Huawei

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Новые меры американского правительства в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei носят откровенно несправедливый характер и подрывают сформировавшуюся систему международных поставок. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Мы обратили внимание, что американская сторона продлила лицензию [для Huawei], а также на то, что в отношении этой китайской компании Вашингтон применил новые ограничительные меры, - сообщил он, выступая на брифинге. - Китай решительно против того, чтобы Соединенные Штаты, руководствуясь "соображениями государственной безопасности", использовали государственные рычаги для оказания постоянного давления на китайские предприятия".

Официальный представитель подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается крайне негативный процесс, наносящий ущерб уже сформировавшимся цепочкам международных поставок, в который вовлечены сами американские компании. "В итоге в проигрыше окажутся предприятия США. Надеюсь, американская сторона исправит ошибки и займет в отношении предприятий Китая справедливую позицию и не будут их дискриминировать", - подытожил Гао Фэн.

Как заявил в понедельник министр торговли США Уилбур Росс, администрация Соединенных Штатов продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям продавать Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Он также сообщил, что власти США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности 46 дочерних компаний Huawei. После этого в нем будут фигурировать как сама корпорация, так и более 100 ее дочерних предприятий.