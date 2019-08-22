Источник: G7 заинтересована в возвращении России ввиду конкуренции с "двадцаткой"

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Группа семи (G7) заинтересована в возвращении России в эту организацию ввиду ужесточающейся геополитической конкуренции с "двадцаткой" (G20). Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС дипломат в миссии из европейских стран в Брюсселе.

"Возвращение России в G7 - это осознанная необходимость. В последние годы мы наблюдаем ряд глобальных тенденций, которые свидетельствуют о снижении влияния G7 на мировой арене и все большем значении, которое приобретает формат G20, изначально планировавшийся как площадка для чисто экономического сотрудничества", - отметил дипломат.

По его словам, во-первых, за последние 30 лет суммарный объем ВВП стран "семерки" снизился с 50% до 30% общемирового, не говоря уже о населении, которое в странах G7 составляет лишь 10%. Во-вторых, Группа семи, которая всегда позиционировала себя как "альянс демократий" уже неоднократно демонстрировала острые разногласия между своими странами-членами. В-третьих, по его мнению, именно конфликт стран G7 с Россией стал катализатором обострения конкуренции между форматами G7 и G20.

"В этих условиях G7 необходимо искать возможность усилить свои позиции, параллельно ища пути нормализации отношений с Россией, поэтому последовательное возвращение формата "восьмерки" выглядит разумным предложением", - заключил он.